في الإسماعيلية .. ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل( .. تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية .. أمكن ضبطه وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (700000) سبعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.