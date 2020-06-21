محافظ شمال سيناء: الامتحانات في مستوى الطالب العادي.. استبشروا خيرا

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بعدد من مدارس ومعاهد مدينة العريش الازهرية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.

وخلال جولته التفقدية، توجه المحافظ إلى لجان الثانوية العامة في مدارس الألفي الثانوية بنات وبسمة سعيد الإعداديه بنات، ومعهد البدوي الأزهري بحي العبور بالعريش.

وأكد المحافظ انتظام سير الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات في في مستوى الطالب العادي ومن المناهج الدراسية، ما يبشر بالخير في تحقيق نتائج طيبة.

وأضاف المحافظ أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب وتوزيع الكمامات عليهم.

ولفت المحافظ إلى تخصيص 6 سيارات "ميني باص" من ديوان عام المحافظة بالعريش، لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح من مدينة العريش إلى لجان الامتحانات بمدينة الشيخ زويد.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على أداء الامتحانات، وعدم التجمع أمام اللجان.

وقال إن أجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، يبلغ 2953 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

ولفت إلى وجود 8 لجان مخصصة لامتحانات الثانوية الأزهرية، موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، منوها بأن إجمالي عدد الطلاب 550 طالبا وطالبة ( 395 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و155 طالبا وطالبة في القسم العلمي).