بطريركية الإسكندرية تعلن عن خدمة جديدة لمساعدة مرضى كورونا وأسرهم

توسعت إيبارشيات الكرازة المرقسية، في إجراءات مساعدة مرضى ومتضرري فيروس كورونا المستجد طبيًا ونفسيًا.

وأعلنت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، عن توفير خدمة خاصة لمرضى كورونا وأسرهم، تشمل: "الرد على أي استفسارات بالتليفون من مرضى أو مخالطين أو عند وجود أي أعراض بواسطة عدد كبير من الخدام الذين تلقوا تدريب طبي للتعامل، تواصل مع عدد من الأطباء الاستشاريين لتقديم الدعم الطبي المناسب لكل حالة، المساعدة في توجيه المريض اذا احتاج لإحدى المستشفيات سواء لعمل التحاليل أو للحجز إذا تطلب الأمر، المساعدة في توفير الأدوية، متابعة حالات العزل المنزلي وتقديم الدعم اللازم لها تحت إشراف طبي".

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارًا منذ 21 مارس بغلق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 27 يونيو الجاري، لبحث استمرار غلق أو إعادة فتح الكنائس بشروط وقائية.