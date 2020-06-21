التضامن: 7 مسلسلات في رمضان 2020 خلت من المخدرات والكحوليات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إنّ شهر رمضان شهد هذا العام وجود 7 أعمال درامية خالية تماما من أي مشاهد لتعاطي المخدرات والكحوليات، وعملين خاليين من مشاهد التدخين بكل أنماطه وصوره، كما شهد هذا العام وجود خطوط درامية مُتكاملة مُساندة لقضية مكافحة تعاطي وإدمان المخدرات.

وأوضحت القباج أنّ هناك العديد من الإيجابيات المُتعددة التي جرى رصدها هذا العام، إلا أنّه في ذات الوقت يتعين علينا الإشارة إلى بعض السلبيات في تناول الدراما للمُشكلة، أهمها نسبة تدخين النساء في الأعمال الدرامية والتي وصلت إلى 20% من إجمالي الشخصيات المُدخنة، ومع تسليمنا أنّ الدراما هي مرآة الواقع، فالواقع يشير إلى أنّ نسبة النساء المدخنات في المجتمع هي 1,5% من إجمالي نسبة المدخنين، كما أنّ بعض المسلسلات آثارا قلقا بالغا من حجم مشاهد شرب الكحوليات على مدار الثلاثين حلقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

حضر اللقا عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والكاتب والمخرج محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل البرنس، وأيمن سلامة مؤلف مسلسل لما كنا صغيرين، وأحمد عادل مؤلف مسلسل خيانة عهد، والفنانة يسرا.