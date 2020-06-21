هل كورونا يعيش في مياه الصرف؟.. باحث بجامعة آخن الألمانية يجيب

قال الدكتور هاني سويلم، مدير قسم الهندسة المائية بجامعة آخن الألمانية، إنه تم التوصل في الابحاث الخاصة بالمياه المتعلقة بـ كورونا إلى أن المياه التي تستعمل من قبل مريض كورونا تحمل الفيروس معها حتى خلال الصرف الصحي ولكن لا يكون حيا، "كانت هتبقى كارثة لأنه كان هيتنقل ساعتها بالمياه كمان في الصرف الصحي".

وأضاف "سويلم"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن أزمة تفشي فيروس كورونا أحيت البحث العلمي والباحثين في كل المجالات وليس فقط في المجال الطبي أو الدوائي وهذا على مستوى العالم كله.

وأشار إلى أنه طرح فكرة على الحكومة المصرية لتحديد نسبة تواجد الفيروس في منطقة أو عقار بعينه، من خلال أخذ عينة من مياه الصرف الصحي الخارجة من العقار أو المنطقة وتحليلها وبذلك يتم التوصل إلى نسبة حاملي الفيروس في ذلك المبنى كخطوة استباقية في مرحلة مبكرة قبل الذهاب للمستشفى أو ظهور أعراض.

وأوضح أن هناك الكثير من الدول التي تقوم بتحليل الحامض النووى الموجود في المياه ومنها المانيا وأمريكا وأستراليا، لافتًا إلى أن الفيروس يتطور فمن الممكن أن يأتي مرة أخرى ويكون قادرا في تلك اللحظة على أن يعيش في مياه الصرف الصحي لذلك نصح الباحثون العلميون في مصر بالعمل على هذا الجزء قبل فوات الأوان أو استباقًا لتلك المرحلة من تطور الفيروس.