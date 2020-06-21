بين الصيدلي والبقال.. أدوية المغص والمياه الأكثر طلبا من طلاب الثانوية

6 مدارس بشارع في مجمع المدارس بالعمرانية، وهو أحد الشوارع الحيوية التي كثير بها المحلات والباعة الجائلين، الذين اختفوا اليوم جراء الإجراءات الاستباقية لتنظيم الشارع الذي اكتظ بالزحام قبل دخول اللجان.

"موسم الامتحانات بيبدأ من بدري".. حسب ما قال "وائل" صيدلي بإحدى الصيدليات في شارع مجمع المدارس بالعمرانية، مشيرا إلى أنّ الطلب الأكثر يكون على أعراض المغص واضطرابات المعدة إلى جانب الصداع وآلام العظام.

يقول وائل، لـ"الوطن"، إنّ هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا على الأدوية خاصة الفيتامينات، ومنذ الصباح الباكر كان أكثر ما يسأل عنه "الفيس شيلد" والكمامات، كما طلب العديد من أولياء الأمور مسكنات لأغراض مختلفة على رأسها الصداع وأدوية "كورونا" المعلن عنها وخافضات الحرارة.

محلات البقالة المنتشرة بشارع مجمع المدارس والشوارع الجانبية، لم تشهد زحاما كبيرا، لكن "أيمن" الرجل الأربعيني يقول إنّ المياه المعدنية والعصائر وبعدها الكيكات الخفيفة الأكثر طلبا، موضحا أنّ الشارع كان يمتلئ بالباعة الجائلين وباعة الخضار في الظروف العادية لكن البلدية نظمته واختفى الباعة الجائلين وعربات الخضار.

ووسط الزحام تقف سيدة مسنة تبيع الأدوات المكتبية من مكتبة صغيرة، ويقول شاب يساعدها: "الطلب كله على الأقلام والمساطر وده كويس بعد ما الموسم كان واقف".

وتتابع السيدة التي تستأجر المكتبة الصغيرة بأحد الشوارع الجانبية إلى جانب المدرسة، أنّ الإيجار متأخر عليها: "ما صدقنا الامتحانات تبدأ يمكن ربنا يكرم"، مشيرة إلى أنّ الإقبال على الشراء عاد لمعدله الطبيعي، متمنية النجاح والسلامة للطلاب.