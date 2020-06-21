السكة الحديد: استقبال 30 عربة قطار روسية خلال أيام ولا زيادة في أسعار التذاكر

أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع استعداداتها لاستقبال الدفعة الأولى من العربات الروسية الجديدة، والبالغة 30 عربة، خلال أيام، على أن يجري تسليم باقي الدفعات تباعا 30 عربة شهريا.وذكرت الوزارة في بيان، أن أسطول عربات القطارات والجرارات سيشهد طفرة كبيرة الشهر المقبل، تزامنا مع توريد الجرارات الأمريكية الجديدة، وعربات القطارات، وهو ما سيعمل على القضاء على الأعطال المزمنة.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن صفقة العربات الجديدة البالغة 1300 عربة عادية ومكيفة وعادية مكيفة، متوقع توريدها بالكامل لصالح هيئة السكة الحديد قبل نهاية 2023، حيث مخطط توريدها على دفعات شهرية بواقع 30 عربة كل دفعة، وتوريد 180 عربة منها قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وأضاف "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة تنفذ خطط تحديث شاملة لمنظومتها الأساسية من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالاتن ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن عربات الركاب الروسية الجديدة ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين القبلي والبحري، لتحل محل عربات القطارات المميزة العاملة حاليا التي سيجري نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات، وكذلك ستحل محل العربات المكيفة الحالية المسماة بالفرنساوي والإسباني، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات على مستوى كافة خطوط السكة الحديد.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن تكلفة صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة تصل إلى 1.065 مليار يورو، ويجري تمويلها في صورة قرض ميسر، وجري إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب البنك الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد، مضيفا أنه لا يوجد أي قرارات بخصوص زيادة أسعار تذاكر القطارات بكافة أنواعها في الوقت الحالي.