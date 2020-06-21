فيديو.. محافظ الجيزة: لجان الثانوية مؤمنة ببوابات تعقيم وكواشف حرارة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنّه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية، بتزويد اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب، موضحا أنّ رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يتابعان الإجراءات بشكل مستمر.

وأكد المحافظ أنّ جميع اللجان مؤمنة بشكل كامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، إلى جانب إشراف أجهزة الأمن على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

ولفت إلى التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن على مدار اليوم، وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

وطالب المحافظ، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان.

وأدى 69849 طالبا وطالبة بمحافظة الجيزة امتحانات الثانوية العامة، في 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية.