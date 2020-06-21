اليابان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 17918 حالة بعد تسجيل 53 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة اليابانية، في بيان، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 955 حالة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

كانت الحكومة اليابانية رفعت قيود السفر عبر حدود المحافظات أمس الأول الجمعة بعد تراجع عدد الحالات المسجلة في جميع أنحاء البلاد كما رفعت عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الفعاليات الداخلية والخارجية مثل الحفلات الموسيقية والمعارض إلى 1000 شخص.

طوكيو تسجل 35 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد في العاصمة "طوكيو"، لتظل تسجل أكثر من 30 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت الوزارة اليابانية، في بيان، أوردته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أنه بإضافة أرقام، اليوم، أصبح إجمالي عدد الإصابات في العاصمة اليابانية يبلغ حتى الآن 5783 إصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد الإصابات في طوكيو لا تزال تشهد ارتفاعا نسبيا منذ أن أنهت اليابان أسبوعه الأول بعد رفع القيود المفروضة على السفر عبر محافظاتها تمامًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسجلت طوكيو 39 و35 و41 إصابة جديدة أيام السبت والجمعة والخميس من الأسبوع الماضي على التوالي، بينما كان المتوسط الأسبوعي للحالات اليومية 34.4 حتى يوم الأحد الماضي، ويُعد الحفاظ على المتوسط الأسبوعي أقل من 20 حالة أحد معايير المراقبة في طوكيو لتسهيل طلبات إغلاق الأعمال التجارية والعزل المنزلي.