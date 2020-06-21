بعد جولة تفقدية.. محافظ الجيزة يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات، حيث مر على عدد من اللجان للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها لضمان أداء الطلاب الامتحانات في مناخ ملائم.

وتفقد "راشد" مدرستي الجيزة الاعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشددًا على أنه تم تفعيل الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، وقبل الدخول إلى اللجان قد تم إجراء الكشف الحراري علي الطلاب مرورًا بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وإرتداء الكمامات وتطهير الأيدي، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ علي سلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها، للعمل على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب.

وبعث برسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، يطمئنهم أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن جميع اللجان التي يجري بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب إشراف أجهزة الأمن على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

ووجه "راشد"، رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين، حرصًا على صحتهم، ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يخوض الامتحانات في محافظة الجيزة ٦٩٨٤٩ طالب وطالبة بعدد ١٩٣ لجنة أساسية و ٣٧ لجنة احتياطية.