نقل طالبة ثانوية عامة إلى مستشفى فرشوط لإصابتها بهبوط أثناء الامتحان

نقل مرفق إسعاف قنا، طالبة بالصف الثالث الثانوي إلى مستشفى فرشوط المركزي، عقب إصابتها بهبوط في القلب أثناء أداء الامتحان.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى فرشوط المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، بعد محاولات إسعافها داخل اللجنة.

وتبين أن الطالبة تعاني من أعراض مرضية منذ فترة، ما أدى إلى إصابتها في أثناء أداء الامتحان نتيجة التوتر والقلق.

وتلقت غرفة العمليات المركزية إخطارًا بإصابة الطالبة شيماء عصام أبوالنجا 18 عاما، من قرية كوم البجا، بهبوط في عضلة القلب خلال أدائها الامتحان في أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة بلجنة مدرسة فرشوط الابتدائية المشتركة.