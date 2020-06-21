محافظ دمياط تطمئن أولياء الأمور: سلامة أولادكم أولويتنا

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق مدينتي دمياط وعزبة البرج، للاطمئنان على تطبيق التدابير الوقائية و الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد استهلت المحافظ جولتها بتفقد مدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات، للتأكد من تسهيل دخول الطلاب إلى اللجان المجهزة ببوابات تعقيم ومستلزمات تطهير، وكذا توزيع مهمات الوقاية على الطلاب والملاحظين وتواجد فرق طبية وزائرات صحيات بكل لجنة وسيارات إسعاف مقسمة على مناطق مختلفة.

و تواصلت محافظ دمياط مع الطالبات، للاطمئنان على مستوى امتحان اللغة العربية والتأكد من توافر التهوية الجيدة والمناخ الملائم لهم ووجود مسافات التباعد.

كما تفقدت غرفة الطبيب المجهزة بالمستلزمات الطبية لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بكورونا، مطالبة مدير مديرية التربية والتعليم بزيادة عدد المقاعد باستراحات الطلبة وإنشاء مظلات لها.

وخلال لمتابعتها للجان مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، شددت المحافظ على ضرورة التزام الطالبات بارتداء الكمامة الواقية وتكثيف أعمال النظافة بالمدرسة باستمرار.

وطمأنت عوض أولياء الأمور، مؤكدة أن سلامة أبنائهم على رأس أولوياتهم، مناشدة إياهم بعدم التزاحم بمحيط اللجان حفاظا على صحة الجميع.