4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بأرض فضاء بسبب الطقس في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع حي شرق شبرا الخيمة من السيطرة على حريق نشب في أرض فضاء تابعه لشركة الدلتا للصلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجرى الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على للحريق، ومنع امتداده دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا، باندلاع حريق بمخلفات بأرض فضاء تابعة لشركة الدلتا للصلب.

جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء ولودر وطوارئ الغاز، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق المبدئي، الاشتعال الذاتي للمخلفات بسبب حرارة الطقس.