43 ألف طالب بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون مادة الفقه

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه، الذي بدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الفقه غدا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي.

كما يبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عدد من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجان مدينة العبور، في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية، وحرص الوكيل على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، ووجّه بعض النصائح للطلاب خاصة بإجراءات الوقاية، مبينًا أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجّه بالاستجابة لكل مطالب الطلاب المشروعة، حرصًا على تذليل المصاعب أمامهم.

من جانبهم، توجه الطلاب بالشكر والتقدير للإمام الأكبر على سرعة استجابته لتنفيذ مطالبهم وحرصه على حياتهم ومستقبلهم، مبينين بحسب بيان للأزهر، أنّ سبل الوقاية والرعاية الصحية على أعلى مستوى، باعثين رسالة اطمئنان لزملائهم الذين لم يمتحنوا: "اطمئنوا فحياتكم في أيد أمينة حارصة على حياتكم ومستقبلكم".