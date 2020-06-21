فرحة بين طلاب الدقهلية بامتحان اللغة العربية: سهل ومن الكتاب

سادت حالة من الفرح بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في محافظة الدقهلية، اليوم عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية.

وأكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي، و خلا تماما من الأسئلة الصعبة.

وقالت الطالبة مي محمود، إن الامتحان "ممتاز" ولا توجد أي أسئلة معقدة أو أسئلة الحفظ في النصوص، متابعة "جميع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.".

فيما قالت الطالبة مروة خالد، إنه رغم تأخر توزيع الأسئلة لمدة 30 دقيقة، إلا أنها تمكنت من حل الامتحان لكن الوقت لم يكن كافيا للمراجعة.

ومن جانبه قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم ، و 8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 156 لجنة، بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة امتحانات الدبلومة الأمريكية.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.