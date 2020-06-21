برلمانية تطالب الداخلية بحواجز لمنع التكدس أمام لجان الثانوية العامة

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية، بضرورة وضع حواجز على مسافة آمنة من أبواب المدارس، لمنع التجمعات والتزاحم من قبل أولياء الأمور، قبل وبعد الخروج من الامتحان.

واوضحت "منير"، في بيان لها، أن تزاحم أولياء الأمور يسبب خطورة بالغة وتفشيا لفيروس كورونا، ووجود احتمالية نقل العدوى نتيجة الاختلاط والتزاحم.

وطلبت من وزارة الداخلية، تطبيق القانون برفق وبإنسانية مراعاة لشعور الطلاب وأولياء أمورهم بالخوف والتوتر جراء الوضع العام ومناخ الامتحانات هذا العام، الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا معهم وطمأنتهم.