محافظ أسوان يتفقد لجان الثانوية العامة والأزهرية ويطمئن على تطبيق الإجراءات الوقائية

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على المرور الميدانى لتفقد مقار لجان الثانوية العامة والأزهرية ومحيطها فى أول يوم لإنطلاقها بالدور الأول (2019 /2020) بإجمالى 36 لجنة ثانوية عامة تضم 7843 طالب وطالبة ، بجانب ١٧ لجنة ثانوية أزهرية تضم ١٧٧١ طالب وطالبة ، وذلك للإطمئنان على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين ، مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإدارية والفنية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الإمتحانات ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، وقد شملت الجولة الميدانية تفقد مقار لجان الثانوية الأزهرية بمعهد محمد متولى الشعراوى ، ولجان الثانوية العامة بمدارس طه حسين ، وعوض السيد ، بالإضافة إلى مدرسة مجمع هميمى الجبلاوى حيث شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتى التربية والتعليم والصحة والمنطقة الأزهرية لضمان تحقيق المتابعة المتواصلة لإنتظام سير الإمتحانات والتدخل السريع لتذليل العقبات ومواجهة أى حالات طارئة ، بجانب توفير فريق طبى بكل مدرسة وتوقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم ، وأيضاً التأكد من إرتداء الكمامات والإلتزام بتوفير التهوية الجيدة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب بكل لجنة ، كما كلف محافظ أسوان المسئولين بضرورة توفير الكميات المناسبة من الكلور وغيرها من المواد المطهرة لضمان إستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير اللازمة بمقار اللجان وإستراحات المراقبين بشكل يومى سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية ، علاوة على تركيب بنارات وملصقات توعوية للطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس الكورونا .