نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج مستشفى الهلال بمدينة سوهاج ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير المستشفى، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال القاضي، أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ أقسام المستشفى وغرف العزل، حيث تم تخصيص 67 سرير لاستقبال حالات فيروس كورونا، منها 18 سرير مخصصة للفريق الطبي في حالة وجود إصابات، و10 أسرة لاستقبال حالات الاشتباه بالفيروس، كما يوجد 6 أسرة عناية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى اشعة عادية ومقطعية، ومعمل للتحاليل.

وأطمان القاضي على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، موجها بالاهتمام الدايم بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.