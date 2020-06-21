متابعة امتحانات الغربية: نقل طالبة للمستشفى بعد تعرضها للإغماء

نقلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بتعليم الغربية، برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إخطارا بإصابة طالبة تدعى "م. ا " 18 سنة، بحالة إغماء خلال تأديتها للامتحان بلجنة مدرسة السيد محمد عبدالرحيم بطنطا وتم نقلها بالاسعاف للمستشفي وحالتها مستقرة.

وأكدت تقارير غرفة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية والتي ضمت صبري الدسوقي وكيل المديرية ومحمد حمودة مدير ادارة الامن بالتربية والتعليم بالغربية ومدير التعليم الثانوي والمتابعة انتظام الامتحانات بالادارات العشرة داخل 122لجنة، ولا يوجد مايعكر صفوها، ولوحظ وجود تجمعات للمواطنين والاسر خارج لجان الامتحانات مع خروج الطلبة وتم إسداء النصح لهم بالتباعد وعدم الاختلاط.