نائب محافظ الغربية يتفقد إجراء التعقيم والتأمين بلجان الثانوية العامة

أجرى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية سعيا في الاطمئنان على انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات والتأكد من الانتهاء من عملية التعقيم والإجراءات المتبعة لتأمين آداء الطلاب للامتحانات الثانوية العامة.

كما زار نائب المحافظ، لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحلة مشددا على ضرورة تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان والمرور على بوابات التعقيم واستخدام بإجراء الكشف على درجات الحرارة واستلام الكمامات وادوات التعقيم المختلفة.

كما أوضح ضرورة منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كاجراء احترازي للوقايه من فيروس كورونا.