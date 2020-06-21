الفلاحين: صدرنا مليون و400 ألف طن موالح منذ بداية الموسم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنّه رغم تداعيات فيروس كورونا، تربعت مصر على عرش تصدير البرتقال للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت صادارات مصر من الموالح منذ بدء موسم التصدير وحتى منتصف العام الحالي نحو مليون و400 ألف طن تقريبا.

وأوضح أنّ معظم دول العالم تتهافت على الموالح المصرية، إذ أسهمت الجهود الحكومية الكبيرة في الحفاظ على الأسواق العالمية التي تستورد الموالح المصرية، وجذبت أسواق جديدة.

وأكد أنّه في إطار الحرص على زيادة الصادارات الزراعية المصرية عن طريق الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الدولية، وإحكام الرقابة والفحص خلال جميع مراحل الإنتاج والتصدير على المنتجات الزراعية، بما يتيح تصدير منتج بجودة عالية يتمتع بأعلى المواصفات الفنيه والصحية العالمية، متوقعا أن تتخطى صادارات مصر من الموالح خلال عام 2020 المليون و800 ألف طن.

وأوضح أبوصدام أنّ الموالح المصرية تفوقت على كل منافسيها من أكبر الدول المصدرة للموالح في العالم، إذ تخطت إسبانيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى، وتفوقت على جنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وتغزو الموالح المصرية أكبر الأسواق العالمية، كأسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والسعودية والعراق.

وتابع عبدالرحمن أنّ المساحة المنزرعة من الموالح زادت بصورة كبيرة مؤخرا بسبب جودة الموالح في الأراضي المستصلحة حديثا، وتحملها للملوحة والمناخ الجاف، إضافة لزيادة الطلب على الموالح المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفر عمليات التسويق حتى أصبحت الموالح تزرع في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، وتعد مناطق النوبارية والقليوبية والإسماعلية والشرقية والبحيرة، أكثر الأماكن إنتاجا للموالح في مصر.

ولفت أبوصدام إلى أنّ الموالح من أهم أنواع الفاكهه في مصر والعالم، لما تحظى به من قيمة غذائية عالية ومذاق طيب وفوائد اقتصادية كبيرة، إذ زادت المساحة المثمرة من الموالح في مصر حاليا عن 300 ألف فدان، ومن بين أصناف الموالح التي تزرع في مصر "البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت والنارنج"، وأشهرها في مصر هو البرتقال بأنواعه "أبوسرة، الباقي، السكري، أبودمه، والصيفي" أو البرتقال المر (النارنج)، وهي شجره معمرة من جنس الحمضيات تنتج ثمارا تشبه البرتقال في اللون والحجم وتتميز بمرارة قشرتها والحموضة الشديده لعصيرها وتتميز بمميزات رائعة وعديدة، وتستخدم بذوره كأصل لإكثار معظم أصناف الموالح المختلفة.