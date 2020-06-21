خالد النبوي يستعد لـ"قمر 14".. و"السبكي": "قريبا"

يستعد الفنان خالد النبوي، لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا في تقديم أعمال درامية ناجحة، منها ممالك النار، ولما كنا صغيرين.

وتعاقد "النبوي"، مع المنتج أحمد السبكي، من أجل فيلم يحمل اسم "قمر 14"، ونشر "السبكي"، صورة تجمعه مع خالد النبوي، عبر حسابه على فيس بوك، معلقًا عليها: "قمر 14 قريبًا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي نشرها "السبكي"، بصحبة خالد النبوي، وقال أحدهم "هو الفيلم اسمه قمر 14، ولا خالد النبوي هو اللي قمر 14؟"، وقال آخر: "اختيار عظيم لنجم كبير ومحبوب".

"قمر 14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وشارك خالد النبوي، في موسم ررمضان 2020، بمسلسل لما كنا صغيرين، أمام محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي، ونسرين أمين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.