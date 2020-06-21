ضبط موظف بأوقاف أسيوط يتاجر فى المخدرات وبحوزته نصف كيلو هيروين

تمكن فريق ضباط مباحث قسم شرطة ثان اسيوط من ضبط موظف بالاوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية بأسيوط قبل توزيعها على عملائه.

كان اللواء اسعد الذكير مدير امن اسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء دكتورمنتصر عويضة مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات للمقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث قسم ثان اسيوط أكدتها التحريات مفادها قيام " ياسر ي. أ . " 45 عاما، موظف بالاوقاف ومقيم الاربعين بترويج وبيع المواد المخدرة بمنطقة الوليدية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وبمشاركة العميد عصام غانم مدير فرع الامن العام وضم العميد محمد المهدى وكيل ادارة البحث والمقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيب احمد عبدالمقصود بمباحث القسم حيث تم ضبط وبحوزته 453 تذكرة هيروين وحوالى 100 جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية قبل توزيعهم.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر 2975 ادارى ثان اسيوط لسنة 2020 وجارى العرض على النيابة العامة .وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.