ألقت مباحث شرم الشيخ القبض على شاب بحوزته 20 تذكرة هروين قبل ترويجها على العملاء.

تلقّى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد بضبط تاجر مخدرات وبحوزته تذاكر هيروين بمدينة شرم الشيخ.

كان قد اشتبه وكيل مباحث المصنفات بشرم الشيخ في "عمرو . ع . ا . ا"، 26 عاما مقيم بالزنكلون الزقازيق محافظة الشرقية خلال مروره على مخرج حي الرويسات متجها إلى المدينة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جرى القبض علي المتهم وبحوزته عشرين تذكرة هيروين ومبلغ مالي 9400 جنيه مصري حصيلة البيع ومحمول يستخدمه المتهم للاتصال بعملائه ولتسهيل وترويج بضاعته.

وبمواجه المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بغرض الإتجار والمبلغ المضبوط حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر رقم 8559 لسنة 2019 جنح أول شرم الشيخ ،وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.