في ذكرى تجليسه.. 9 معلومات عن بطريرك الروم الكاثوليك "مصري من 2017"

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، اليوم، بذكرى تجليس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن البطريرك يوسف العبسي.

- ولد في 20 يوليو عام 1946، في العاصمة السورية دمشق.

- التحق بالجامعة اللبنانية، وحصل على درجة الليسانس في الفلسفة اللاهوتية، واستكمل دراسته الدينية في لبنان.

- في عام 1973، التحق بمعهد القديس بولس الرسول وتعلم الفلسفة اللاهوتية، ثم تخرج من معهد "سانت بول"

- نال درجة الدكتور الفخرية من جامعة الروح القدس بلبنان، في العلوم والفن والموسيقي الدينية والترانيم.

- عين رئيس أساقفة في سوريا

- فِي عام 2001، عين رئيسا للأساقفة في بيروت.

- فِي عام 2007، صار النائب البطريركي العام بأبرشية دمشق.

- فِي عام 2017، جرى انتخابه مطرانا للكنيسة الكاثوليك الملكية، بعدما قدم البطريرك السابق جيريجوريوس لحام، استقالته نظرا لظروف صحية تمنعه من الاستمرار في ممارسة مهامه البطريركية.

- في عام 2017، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 645، والذي ينص على تعينه بطريركا للروم الكاثوليك والممثل القانوني عن الطائفة في مصر، وحصل في ذات العام على الجنسية المصرية.