بعد تعرضها للانتقادات.. "مايوه" رانيا يوسف يقودها لـ "ترند" تويتر

تصدرت الفنانة رانيا يوسف ترند موقع "تويتر" تحت هاشتاج "رانيا"، وذلك بعد نشرها صورة لها بملابس البحر عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت "رانيا" لانتقادات عنيفة من جمهورها إثر نشرها هذه الصور، حيث أرجع المنتقدون أسباب هجومهم على الفنانة، أنها أول من طالبهم بالتزام منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، فيلم "دماغ شيطان"، الذي شاركت فيه البطولة مع الفنان باسم سمرة، حيث بلغت إجمالي إيراداته 86 ألف و479 جنيه، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وشاركهما البطولة عمرو عابد، وليد فواز، ياسر الزنكلوني، سلوي خطاب، أشرف طلبة، مي فخري، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

وتستعد رانيا يوسف للمشاركة في بطولة مسلسل "الحرامي" للمخرج محمد سلامة، حيث تنتمي هذه التجربة إلى نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، كارولين عزمي ورنا رئيس.