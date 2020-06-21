إجمالي إصابات كورونا في إيران يقترب من 205 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2368 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، "إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 204952 إصابة".

وأضافت "لاري" أنه جرى تسجيل 116 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9623 حالة.

وذكرت المتحدثة الإيرانية، أن حالات الشفاء بلغت 163591 حالة في عموم البلاد.

كازاخستان تسجل 446 إصابة جديدة بكورونا

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 446 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 17225 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، على موقعها الإلكتروني، أن من بين الحالات الجديدة، جرى تسجيل 66 حالة في منطقة آلماتي، و53 حالة في العاصمة نور سلطان.

أما عن حالات الوفاة، أوضحت الوزارة الكازاخية، أنها زادت بمقدار 5 حالات جديدة خلال 24 ساعة، لتبلغ حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى إلى 118 حالة.

قيرجيزستان تسجل 170 إصابة جديدة

وفي قيرجيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 3151 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرجيزية، إنه جرى تسجيل إجمالي 170 إصابة جديدة بكورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 56 حالة في العاصمة بيشكيك، و19 حالة في منطقة جلال اباد.

ولم يُشر المركز حتى الآن، إلى تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى.