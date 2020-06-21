رئيس البرلمان الليبي: السيسي يستجيب لطلبنا بالتصدي للغزو الأجنبي

رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن "كلمة الرئيس المصري، جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري، بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب، والتصدي للغزو الأجنبي".

وتابع "صالح" في بيان اليوم: "أُثمن وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجادة، وجهوده لوقف إطلاق النار، ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقف القتال وحقن الدماء والوقوف صفاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يُفضي إلى حلول مرضية.. كما أنتهز هذه الفُرصة لأدعو المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين، والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهرة.. وأدعو شعبنا العظيم للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".

كما قال رئيس مجلس النواب الليبي: "إن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جاءت بصدقها وشجاعتها لتعيد تاريخا طويلا من الأخوة والنضال بين الشعبين الشقيقين"، مؤكدا أن الامتداد الاجتماعي الليبي في مصر والمواقف الأخوية الثابتة عبر الزمن أكدت أن ليبيا ومصر شعب واحد في بلدين.

ووجه "صالح" رسالة إلى أبناء الشعب الليبي قائلا: "بلادكم تمر بمنعطف خطير يتطلب من باب الوطنية الحرص على توحيد المواقف لتجاوز العقبات والاختلافات وقطع الطريق على الأطماع الأجنبية ودرءا لمخاطر التدخل العسكري الأجنبي الذي يهدف لنهب الثروات والنيل من وحدة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها".