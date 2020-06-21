جنوب سيناء: لم نرصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل اللجان

أجرى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بلجان الثانوية العامة في مدينة طور سيناء، متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بتأمين الطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أعمال الفريق الطبي داخل اللجان، واطمئن على توافر المستلزمات الطبية، وكافة أدوات التعقيم، وكذلك الحالة الصحية للطلاب، وتمركز سيارات الإسعاف بكافة تجهيزاتها خارج اللجان.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة، كما أن الفرق الطبية داخل اللجان لم ترصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، أو الملاحظين.

وأضاف أن الفرق الطبية داخل اللجان حرصت على قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وبعد خروجهم، للاطمئنان على صحتهم، كما جرى تعقيم اللجان عقب خروج الطلاب من اللجان، وتنظيف محيط اللجان وإزالة الكمامات والمخلفات.