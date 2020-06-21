مطار الخرطوم يستقبل 120 سودانيا من العالقين في مصر

استقبل مطار الخرطوم بالسودان، اليوم، أولى رحلات إجلاء العالقين السودانيين في مصر، حيث كان في استقبالهم عدد من ممثلي اللجنة العليا للطوارئ الصحية، والوزارات والمؤسسات السودانية.

وأقلت الطائرة 120 سودانيا، على أن تتوالى على مدار اليوم، رحلات الإجلاء من مصر وعدة دول، لإعادة 1500 عالق سوداني إلى بلادهم.

وقال عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، رئيس نادي رجال الأعمال- الجهة المنظمة للتفويج- زاهر صديق، إن جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب إلى ذويهم، ماعدا المشتبه بإصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سيجري حجرهم في عنابر العزل.

وتزامنت إعادة العالقين السودانيين إلى بلادهم جوا، مع وصول مئات آخرين عبر رحلات برية انطلقت من مصر أمس السبت.