محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ ، اليوم بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة المشروعات المقرر افتتاحها في 30 يونيو الجاري.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة، الجاري تنفيذها في محيط فرع جامعة الملك سلمان .

وقال المحافظ إنه سيجرى افتتاح الجامعة في 30 يونيو المقبل، ويتضمن فرع الجامعة بشرم الشيخ، كليات الألسن، واللغات التطبيقية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية العمارة، وكلية الإنتاج الإعلامي، وكلية الفنون والتصميم.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التجميل لا تشمل محيط الجامعة والطرق المحيطة بها فقط، ولكن تشمل أعمال تطوير منطقة حي النور بالكامل مما ساعد على وجود مناطق ومساحات صالحة للاستثمار، وإقامة مناطق لوجيسيتيه خدمية للجامعة، والمدرسة المصرية اليابانية التي سيجري افتتاحها العام الدراسي المقبل.

كما تتضمن المنطقة أكبر محطة تموين سيارات بالشرق الأوسط، والتي سيجرى الانتهاء منها خلال شهر، ومحطة تحلية بنبق والعديد من المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها مدينة شرم الشيخ.