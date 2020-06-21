مجلس القبائل الليبية يطالب مصر بتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك

أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن ترحيبه بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ليبيا.

وقال المجلس في بيان اليوم: "ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر"، لافتا إلى أن المجلس يدرك أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب في شمال أفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وأافريقيا عموما، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا".

ودعا المجلس، لتكاتف الجهود للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي، مطالبا بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظا على الأمن القومي العربي وفي مقدمتها ليبيا ومصر.