شفاء 29 مصابا بكورونا وخروجهم من عزل أبو تيج والمدينة الجامعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن شفاء 13 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بأبوتيج بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وكذا شفاء وخروج 16 متعافيا من عزل المدينة الجامعية بجامعة أسيوط.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الحالات المحتجزة بمستشفيات مدينة أسيوط لتلقى العلاج من فيروس كورونا بلغت 65 حالة بمستشفى أسيوط العام و95 حالة بمستشفى الإيمان العام و79 حالة بمسشتفى الصدر و35 حالة بمستشفى الحميات لافتًا إلي أن إجمالي حالات الشفاء بأسيوط في تزايد مستمر.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفيات وتم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل واتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع أفراد الأطقم الطبية والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات على تفانيهم في العمل والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة وعلى الدور الكبير والمستمر لتقديم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل اخلاص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورنا المستجد بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي بالإضافة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات لافتا إلى التزايد المستمر في معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.