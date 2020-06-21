محافظ أسيوط يوجه بمتابعة الصيانة الدورية للسيارات والمعدات 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية إجراء أعمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات التابعة لوحدات الرصف والنظافة والتطهير والانقاذ السريع والتأكد من جاهزية كافة المعدات بجميع القطاعات والاستغلال الجيد لها من خلال منظومة عمل ومتابعة مستمرة لعمليات الإصلاح والصيانة للمركبات لرفع كفاءتها والحفاظ عليها وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات والمعدات والاهتمام بأعمال الصيانه العاجلة لها لزيادة طاقة العمل وتوظيف جميع المركبات والمعدات للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات موضحاً أن تحسين الخدمات بكافة القطاعات من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وفى سياق متصل تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة مشروعي وحدة الرصف والانقاذ السريع بقرية اسكندرية التحرير للتأكد من جاهزيتهما ومتابعة سير العمل بهما والوقوف على تنفيذ خطة الإصلاح وصيانة السيارات المعدات واللوادر وسيارات جهاز النظافة والتطهير والتأكد من إنجاز أعمال الصيانة وإصلاح السيارات والمعدات أولاً بأول لتحسين الأداء وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة بالمشروعات لمجابهة أية أزمات مفاجئة فضلًا عن التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"... رافقه خلال الجولة خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع ومسئولي مشروع وحدة الرصف.