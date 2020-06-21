برلمان ليبيا: قطر الداعم الأكبر لتركيا في إثارة الفوضى بالبلاد

قال مجلس النواب الليبي، إن "الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية"، مشدداً على أن "تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري".

وقال المجلس، اليوم، إن "تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها"، لافتاً إلى أن "قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وشدد على أنه "يجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان والمتطرفين"، متابعا: "كل جهود دعم القوات المسلحة الليبية مرحب بها".

وذلك بعد تأكيد مصر أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيعتبر شرعياً، في الوقت الذي تواصل فيه تركيا ضخ السلاح والمرتزقة إلى ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.