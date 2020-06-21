كورونا حول العالم: 464 ألف وفاة و8.8 مليون إصابة وتعافي 4 ملايين

بلغت حصيلة الوفيات لفيروس كورونا المستجدّ، 464.423 شخصا في جميع أنحاء العالم، منذ ظهور الفيروس في ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.

وبحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، جرى تسجيل أكثر من 8.841.680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الجائحة، تعافى منهم نحو 4.120.500 حالة، أي نحو النصف تقريبا.

وتعد هذه الحصيلة وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الدول وتعداد منظمة الصحة الدولية، وبالتالي فهي لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات، خاصة وأن بعض الدول لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، بينما يمتلك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص غاية في المحدودية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واحتلت الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضي، المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا 119.719 وفاة من أصل 2.255.119 إصابة، بينما بلغ سجلت نحو 617.460 حالة تعافي من المرض.

وارتفعت أعداد الإصابات في البرازيل لتحل ثانيا من بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء مع تسجيل 49.976 وفاة من أصل 1.067.579 حالة إصابة، تلتها بريطانيا ثالثا بإعلان تسجيل 42.589 وفاة من أصل 303.110 إصابة ثمّ إيطاليا بواقع 34.610 وفاة و238.275 إصابة، أما في المرتبة الخامسة فحلت فرنسا التي توفي نحو 29.633 جراء "كوفيد 19" من أصل 196.594 إصابة.

وكانت قد أعلنت الصين رسمياً 4634 وفاة في البر الصيني فقط، من أصل 83.378 إصابة، تعافى منها 78.413 شخصا.

ووفقا للمناطق الجغرافية الأكبر، فقد أحصت "القارة العجوز" نحو 192.598 وفاة من أصل 2.516.978 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعة 128.174 من بين 2.356.078 إصابة.