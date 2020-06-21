نائب وزير التعليم: جاري التعرف على طلاب ظهروا في صورة أثناء الغش بامتحانات الثانوية

أبدى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس إمتحانات الثانوية العامة، أسفه لتجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لن يسمح للأهالي وأولياء الأمور بالانتظار أمام اللجان مرة أخرى خوفًا عليهم وعلى سلامتهم مشيرًا أن الوزارة تخاف على الطلاب وتقوم بعمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم بينما لا يخاف عليهم أهاليهم ويتجمعوا امام اللجان.

وأكد حجازي أن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بسلام وأن اليوم شعد اعتذرا مدرسين عن المراقبة وقُبل اعتذارهم لظروفهم الصحية واعتذر 11 طالب وتم قبول اعتذارهم على أن أن يؤدوا امتحان الدور الثاني بالدرجة الكاملة.

وأشار حجازي إلى أنه تم القبض على بعض الطلاب لمشاركتهم نماذج الامتحانات للغش واعفاء رئيس لجنة لعدم انضباطه واعفاء مدير مركز توزيع الأسئلة في مطروح لظروفه الصحية.

وفي سياق متصل علق حجازي على صورة متداولة لطلاب امتحان الثانوية العامة وهم يغشوا في الامتحان مشيرًا أنه جاري التعرف على هولاء الطلاب وسيتم معاقبتهم ومعاقبة المراقبين المسئولين عن لجنتهم.

وأكد حجازي أنه سيجري اجتماع مع واضعي الأسئلة من أجل الاتفاق على نموذج مرن للإجابات ليحصل الطلاب على حقوقهم.