عاجل.. أنباء عن تداول أجزاء من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" ترد

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية، زعمت أنها خاصة بامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، التي يؤديها الطلاب حاليا، وحتى الواحدة ظهرا.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل لحظي كل ما ينشر عن تسريب الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه جارٍ التأكد من صحة ما نشر.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا 389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.