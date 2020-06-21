محافظ دمياط تتابع أعمال رصف شارع صلاح سالم وتبحث مقترح تخطيط المنطقة م

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية الرصف بالأسفلت لشارع صلاح سالم بمدينة دمياط وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و طارق بدوى مدير مديرية الطرق.

حيث بحثت المحافظ خلال الزيارة كافة المقترحات المًعدة بتخطيط الشارع مرورياً والتى تربط بين عدة مناطق منها شارعى المستشار عبد الرحيم نافع والدكتور عبد العظيم وزير، هذا وقد شددت عوض على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة ومراعاة مناسيب المنطقة و ا تنفيذ كافة الأعمال بجميع التقاطعات متضمنة تركيب بلدورات و أعمدة إنارة وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وذلك وفقًا لأسس ومعايير فنية وهندسية سليمة..

هذا وخلال الزيارة التقت محافظ دمياط بعدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم، إذ أكدت أنه سيتم توجيه الأجهزة المعنية بدراسه تلك المطالب وإزالة اسباب الشكوى.