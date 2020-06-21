وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية: العيال كبروا متجوش معاهم

أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أسفه وحزنه لمشهد تجمع الأهالي وأولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن تجمع الأهالي أمام اللجان يضيع كل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة للحفاظ على الطلاب، مستنكرًا الخوف والهلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجمع الأهالي بالمئات أمام اللجان بدون كمامات وبدون تباعد مشددًا على أن ذلك يرجع لعدم الوعي والسلوك الخاطئ للمواطنين.

وأكد شوقي أنه بدءا من المادة القادمة يوم الخميس لن يتم السماح لأولياء الأمور بالتجمع أمام اللجان وأنه صدرت التعليمات لمدريات الأمن بالمحافظات للتعامل مع تجمع الأهالي ومنع تجمهرهم أمام اللجان مطالبًا أولياء الأمور بعدم الذهاب مع أبنائهم والتجمهر أمام اللجان لعدم وقوع احتكاكات بين قوات الأمن وأولياء الأمور.

وتابع: "الطلاب مش بيبهات ودول رايحين الجامعة وبيروحوا أي مكان لوحدهم والعيال كبروا متجوش معاهم" مشددًا على أننا غير قادرين على إقناع الأهالي بعدم التجمع أمام اللجان.