خبير مياه: حجز سد النهضة للطمي سيقلل من خصوبة الأرض في السودان

قال خبير المياه السوداني الدكتور أحمد سليمان، إن إثيوبيا قبل 15 عاما كانت تقبع في حرب جائحة مع إريتريا، وتكاد تكون دولة منهوكة اقتصادية تماما، وعليه بدأت إثيوبيا بعد انتهاء الحرب التفكير في التنمية وجذب الاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن إثيوبيا في بنائها سد النهضة تريد الاستثمار في الطاقة وتصدير الكهرباء للدول الأفريقية المتاخمة أكثر منه احتياجاتها.

وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع بفضائية إكسترا نيوز، أن الأشياء الإيجابية لبناء سد النهضة بالنسبة للسودان هو التحكم في الفيضانات التي تحدث كل عام وتدمر المدن والقرى المتاخمة للنيل، ولكن الضرر الذي يحدث من خلال الفيضانات أقل بكثير من الذي يحدث في السد، لأن هذا سيؤثر سلبًا على كميات المياه التي تدفق على السودان.

وأشار إلى أن من بين الآثار السلبية لسد النهضة هو انخفاض منسوب المياه ما يقلل من الرقعة الزراعية، كما أن حجز سد النهضة للطمي سيقلل من خصوبة الأرض في السودان، إضافة إلى تأثير السد على كمائن الطوب.