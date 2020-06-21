شوقي يشتكي من الإعلام: "وزير التعليم مبيتكلمش عن التعليم"

اشتكى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من سلوك بعض وسائل الإعلام في أول يوم امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"،: "بوجه رسالة للإعلام إن الرغبة المحمومة للآلاف إنه يطلع بخبر ده بيرهقنا بشكل بشع ولا تسمح لحد بالعمل".

واشتكى شوقى من التشتيت الذي يحدث من قبل بعض الصحفيين: "بنعمل امتحانات وبنتكلم على أي حاجة تانية غير الامتحانات".

وأضاف شوقي: "أنا وزير التعليم مبتكلمش عن التعليم"، متابعًا: "الإعلام عاوز موضوع مثير وعايز مصيبة".

واستطرد: "بيطاردنا آلاف الإعلاميين ومش عارفين نشتغل وبيجيب صورة ويقول شوفت الصورة دي".

أكد وزير التعليم أن الامتحانات تحدث في أكثر من 2212 مدرسة: "أنا أركز على صورة وأفضل أعيد فيها وأجيب ناس بتغش".

وأشار شوقي إلى أن جرائد قومية نشرت صور للغش بدون ذكر اسم المدرسة أو المكان، مضيفًا: "لو عرفتوا اسم المدرسة قولوا لي ولو معرفتوش اعتذروا".