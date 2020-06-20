حظك اليوم الأحد 21-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الكسوف في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شؤونك المالية وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تدير أعمالك ببراعة وتجد الوسيلة للتطور ولاكتشاف أشياء خافية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.