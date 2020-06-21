طارق شوقي: "أولياء الأمور جايين يعدوا بعض ويعدوا الولاد"

اشتكى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من سلوك بعض الطلاب في أول امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن طلاب الثانوية العامة يمتحنون في المنهج حتى 15 مارس: "واخدين منهج لـ15 مارس وامتحانات سهلة".

وأضاف: "لو عاوزوين نتعلم هيبان ولو خايفين هيبان وده مش باين في الحالتين".

واستنكر شوقي أيضًا عدم التزام الطلاب بالتباعد وتجمعهم بعد حصولهم على نماذج امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للتخفيف عنهم من التجمع داخل المدارس: "بيتجمعوا يحلوها مع بعض واخترقنا ضوابط الأمان واللي عملناه كان مالوش لزمة".

وأكد شوقي أن هذا العام هو آخر عام لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الورقي القديم وأنه بدءا من العام القادم ستكون امتحانات الثانوية العامة إلكترونية بالنظام الجديد، مشددًا على أن الثانوية العامة ليست مقياسا لتقييم الطلاب وأنه لا يصح أن يحدد مستقبل الطلاب بناء على ساعتين امتحان.

وأضاف: "كلنا نعرف إيه المشكلة والمشكلة مش كورونا وفيه مشاكل موروثة واتحط عليها الضوء والمشكلة لما أصبح فيه وباء جايين أولياء الأمور يعدوا بعض ويعدوا الولاد".

وتساءل شوقي: "نجيب قوات ترش غاز مسيل للدموع عشان تمشوا يعني" مؤكدًا أن تجمع أولياء الأمور ليست مشكلة الوزارة.