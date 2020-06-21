طارق شوقي: لو نظام الثانوية العامة تراكميا كان نفعنا النهاردة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام الثانوية العامة نظام غير حقيقي للتقييم، لأنه يضع مستقبل الطالب في ساعتي الامتحان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه حال تقسيم درجات الثانوية العامة على 3 سنوات بشكل تراكمي سيكون أفضل للطلاب: "هنبتعد عن الثانوية العامة ونعمل نظام جديد للتقييم لما تتعمل على 3 سنين ومجموع تراكمي ولو كنا عملنا ده كان خدمنا النهاردة".

واستنكر شوقي ما يحدث في مصر بسبب امتحانات الثانوية العامة: "التعليم في العالم كله شيء هادي جدا لكن عندنا حالة مجتمعية عشان مستقبل الناس اتحط في ساعتين".

وشدد شوقي على أن نظام التعليم القديم كان صناعة يستفيد منها الكثيرون الذين يقفون حاليًا أمام محاولات التطوير.