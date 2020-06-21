رئيس هيئة التأمين الصحي: 29 حالة اشتباه كورونا بين طلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي على مرور اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة بشكل مطمئن وسلس.

وقال ضاحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الأطقم الطبية كانت متواجدة في كل لجان الجمهورية وأنهم تلقوا 53 بلاغ من الثانوية العامة و11 بلاغ من امتحانات الأزهر الشريف.

وأكد ضاحي أنه تم رصد 3 حالات ايجابية لفيروس كورونا ويتلقوا العلاج في العزل المنزلي لافتًا أنهم تم وضعهم في غرف مخصصة للعزل وتم تأجيل امتحاناتهم.

وأشار أنه تم تأجيل امتحانات 3 طلاب آخرين مخالطين، لافتًا إلى أن 29 حالة اشتباه ظهرت عليهم أعراض تنفسية بسيطة وارتفاع في درجة الحرارة لافتًا أنها استطاعت استكمال الامتحان بموافقة الطبيب ورئيس اللجنة بعد اعطاؤهم ادوية خفض الحرارة وأدوا الامتحان في غرف عزل.

وأوضح انه تم اكتشاف 10 حالات بأعراض متفرقة مثل المغص والالام والوهن والضعف والاغماء وتم التعامل معهم داخل اللجان.

وأكد أنهم لم يتلقوا أي بلاغات بخصوص المراقبين مشددًا على أن الحصيلة النهائية كانت: "3 حالات مؤكدة و3 مخالطة و29 حالة اشتباه " معتبرًا أنها نسبة جيدة من الاجمالي البالغ 700 ألف طالب.