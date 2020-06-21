"الإسكندرية" تطالب أولياء الأمور بعدم التواجد أمام لجان الثانوية الأيام المقبلة

أهابت محافظة الإسكندرية أولياء أمور الطلاب بعدم تواجدهم أمام اللجان في أيام الامتحانات المقبلة حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم المعلمين.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تفقد 3 لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، وهم مدرسة الزهور التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية ، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزة التعليمية.

ورصد محافظ الإسكندرية خلال جولاته، احتشاد أولياء الأمور والطلاب بعدد من المدارس، ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وصرف أولياء أمورهم من أمام اللجان.