شكري: مصر وتونس والجزائر من أكثر الدول المتأثرة بالأزمة الليبية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لها علاقة مؤسسية مع كل من تونس والجزائر باعتبار أن مصر وتونس والجزائر من أكثر الدول المتأثرة بعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا ثنائيًا مع تونس والجزائر أو في الإطار الثلاثي وكذلك في إطار الجامعة العربية.

وأوضح شكري في مداخلة مع قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أن مصر وتونس والجزائر لها رؤية مشتركة تعزز دائمًا الحل الليبي- الليبي وتعمل على وقف الصراع العسكري والتأكيد على أن ليس هناك حل للأزمة الليبية من خلال اللجوء للأعمال العسكرية، مبينًا أن هناك استمرارًا على هذا النهج والعمل سويًا من أجل تقريب وجهات النظر والانفتاح على كافة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة التي استنفذت الكثير من المقدرات الليبية.