شكري ولافروف يؤكدان استحالة الحسم العسكري في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار

أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم، استحالة الحسم العسكري في ليبيا، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وبدء الحوار بين الأطراف الليبية.

وأعلنت الخارجية الروسية، أنه خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب المصري، تبادل الوزيران الآراء حول الوضع في ليبيا، وشددا على استحالة الحل العسكري وعدم وجود بديل عن وقف فوري لإطلاق النار، وعن الحوار بمشاركة كافة الأطراف الليبية لبلورة الاتفاقات المقبولة للجميع والتسوية في إطار مخرجات مؤتمر برلين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، أمس، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، مضيفا أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".