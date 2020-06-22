أحمد موسى: تركيا بتلطم من إمبارح.. وأردوغان تأكد أن ليبيا ستكون مقبرته

قال الإعلامي أحمد موسى إن مسرح العمليات في ليبيا يتبع مصر لأنه امتداد للمنطقة الغربية.

وأضاف موسى خلال حديثه ببرنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكد أن ليبيا ستكون مقبرة له ما جعله يتراجع.

وتابع موسى أنه يفتخر بجيشه في كل وقت، الذي يحتل المرتبة التاسعة عالميا في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الـ 60 عالميا.

وأضاف موسى: "الرئيس السيسي وضع خط أحمر أمس، وتركيا بتلطم وتبكي من لحظتها حيث خرج وزير خارجية أردوغان والمتحدث باسمه وتحدثا عن الأمن القومي المصري".

وتساءل موسى: "لماذا يتواجد أردوغان في ليبيا؟ هل هناك حدود مشتركة؟ لا يوجد شيء سوى الأطماع".

موسى: الجيش الليبي رحب بتدخل مصر لحماية الشعب من الغزو التركي

في ذات السياق، أكد أحمد موسى أن عددا كبيرا من الدول العربية تدعم مصر في موقفها بشأن أزمة ليبيا وعلى رأسها السعودية، والبحرين، والإمارات، والأردن.

وقال موسى إن "المتحدث باسم أردوغان تراجع للخلف بعد رسائل الرئيس السيسي بالأمس"، منوها بأن أنقرة قالت إنها تتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا.

ولفت أحمد موسى إلى أن الجيش الليبي رحب بتدخل مصر لحماية الشعب الليبي من الغزو التركي، كما أكدوا ذلك في جلسة بالبرلمان الليبي، والمستشار عقيلة صالح، طلب من القوات المسلحة المصرية التدخل لحماية ليبيا من الغزو التركي.

موسى: أردوغان ينتحر إذا قرر مواجهة مصر

وقال الإعلامي أحمد موسى إن أردوغان يعيش حالة من الرعب منذ أمس، مؤكدا على أنه إذا قرر أردوغان الدخول في مواجهة مع مصر فإن هذا يعد بمثابة انتحار له.

وأشار موسى إلى أن مصر تذهب لليبيا لحماية أمنها بناء على دعوة الأشقاء هناك.